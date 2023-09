information fournie par So Foot • 04/09/2023 à 13:16

Brésil : Eduardo Vargas menacé et pris à partie par ses supporters

Les Bad Gones sont assez sympas finalement…

À l’Atlético Mineiro depuis 2020, Eduardo Vargas vit des moments particuliers au Brésil. Actuellement neuvième de Serie A avec son club, un classement franchement mauvais pour les Noir et Blanc, l’attaquant chilien subit en effet les foudres de ses supporters. La raison ? Un rendement jugé trop faible (trois buts en 31 matchs) et un salaire beaucoup trop conséquent. Et cette colère s’est donc de nouveau manifestée ce dimanche, alors que l’Atlético se faisait accrocher par l’Athletico Paranaense (1-1) la veille.…

ARL pour SOFOOT.com