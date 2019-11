Brésil : dix images de Sao Paulo qui se divise entre pro et anti-Lula

La ville de Sao Paulo s'est scindée en deux ce samedi. Au lendemain de la libération de l'ancien président brésilien Lula, ses partisans lui ont offert un bain de foule dans la périphérie populaire de la métropole. Mais pendant ce temps, ils étaient encore plus nombreux - plusieurs milliers environ - à marcher dans le centre de la ville contre l'arrêt de la Cour suprême qui a permis la libération de l'ancien dirigeant de gauche. Des manifestants pour la plupart favorables au gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro. Retour en images sur cette journée où se sont cristallisés les antagonismes politiques du pays. 1. Après 580 jours d'emprisonnement, Lula a retrouvé samedi ses accents de tribun devant une foule conquise, au milieu de drapeaux rouges, de statues et de portraits géants de lui. REUTERS/Amanda Perobelli 2. Mais plusieurs milliers de manifestants ont protesté samedi à Sao Paulo contre l'arrêt de la Cour suprême qui a permis la libération de Lula. REUTERS/Nacho Doce 3. L'ancien syndicaliste a embrassé des proches, des militants et même des journalistes à son arrivée au siège du syndicat des métallos de Sao Bernardo do Campo où il a livré tant de combats. REUTERS/Nacho Doce 4. Aux cris de « Lula voleur », les manifestants ont défendu le ministre de la Justice, Sergio Moro. Il est représenté par ses partisans comme un symbole de la lutte contre la corruption. AFP/ARI FERREIRA 5. « Ce n'est pas un juge, c'est une canaille », a justement déclaré Lula au sujet du juge Moro dont l'impartialité a été contestée par des fuites et qui est devenu le ministre de la Justice de Jair Bolsonaro. AFP/NELSON ALMEIDA 6. « Je suis venu protester contre tous ces vols des politiques, et principalement de Lula, qui est un chef de bande. Avoir libéré cet homme est une aberration », a déclaré à Edecio Antonio, un retraité de 77 ans pro-Bolsonaro. AFP/ARI FERREIRA 7. Celui qui ...