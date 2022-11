Brésil : Casemiro, meneur d'enjeux

Brillant de bout en bout contre la Serbie jeudi dernier, le numéro 5 brésilien s'est encore affirmé comme le point d'équilibre crucial d'une Seleção qui penche naturellement vers l'avant. Et si c'était lui - davantage que Neymar - le joueur le plus indispensable des Auriverdes ?

" Si c'est un bon match, je sais comment le jouer. Si c'est un match moche, je sais aussi comment le jouer. Si je dois me battre, je suis là. Si je dois prendre du plaisir, j'y suis aussi." Casemiro

Beau, moche et tout ça à la fois

Ce lundi contre la Suisse, la piste aux étoiles brésiliennes semblera d'un seul coup beaucoup plus dégagée. Neymar - blessé encore au moins pour une rencontre - ne pourra plus magnétiser le jeu d'une sélection dont il est devenu le point névralgique technique et médiatique. À moins que l'épicentre du jeu brésilien ne se situe en réalité ailleurs. Un cran plus bas. Là où laremue les nuages et condense la foudre, que son meneur de jeu peut ensuite faire tonner. Face à la Serbie jeudi dernier, c'était encore grâce à un certain numéro 5, impeccable à la récupération et dans l'anticipation, que le typhoncommençait bien souvent à souffler. Moralité ? Pas d'orage sans tonnerre préalable. Pas de génie sans labeur de l'ombre. Pas de Brésil sans Casemiro.Et si c'était lui, encore plus que Neymar, le joueur réellement phare et indispensable de sa sélection ? Face aux Aigles blancs, le néo Mancunien aura livré une rencontre qui n'a pas été bien loin de titiller la perfection. Adroit et inspiré dans le jeu long, il aura également tapé le poteau adverse d'un puissant tir aux 20 mètres en fin de rencontre. Un signe, aussi, qu'il serait bien réducteur de limiter l'ancien Madrilène à un rôle de milieu destructeur. Casemiro se définit lui-même comme le prototype du joueur adaptable, capable aussi bien de prendre son pied à fermer avec acharnement les espaces, qu'à catapulter une frappe monumentale en lucarne, comme il l'avait fait mi-février 2017 face au Napoli, en huitièmes de finale de Ligue des champions.