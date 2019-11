Brésil : Bolsonaro appelle à ne pas donner de «munitions» à la «canaille» Lula

Les partisans de Lula ont célébré sa sortie de prison, de même que les leaders politiques de gauche sud-américains. Il y en a un qui ne se réjouit pas de la libération de Luiz Inacio Lula da Silva, sorti vendredi de la prison de Curitiba, où il était détenu depuis dix-neuf mois, c'est l'actuel chef de l'Etat, Jair Bolsonaro.Dans sa première réaction, le président brésilien d'extrême-droite s'en est pris sur Twitter à celui « qui est momentanément libre, mais chargé de culpabilité ». Il a demandé aux Brésiliens « épris de liberté » de « ne pas donner de munitions à la canaille », ainsi qu'il qualifie son adversaire politique.« Nous sommes majoritaires, les amoureux de la liberté et du bien. Nous ne pouvons pas commettre d'erreurs », lance-t-il encore sur Twitter. « Sans cap ni commandement, les meilleures troupes tirent dans tous les coins, y compris contre leurs amis ». Amantes da liberdade e do bem, somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa, se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa. pic.twitter.com/NSMjtytuDO-- Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 9, 2019 Jair Bolsonaro a des raisons de s'inquiéter. Dès sa sortie de prison, Lula a annoncé, le poing levé devant des milliers de partisans en liesse, vouloir « continuer à lutter pour le peuple brésilien ».« Le peuple a de plus en plus faim, il est au chômage, le peuple travaille pour Uber ou livre des pizzas », a lancé le chef historique de la gauche brésilienne, visiblement très combatif. Samedi, il doit rallier son fief près de Sao Paulo et se rendre au syndicat des métallurgistes, pour galvaniser ses propres troupes.Condamné pour corruption, celui qui a dirigé le pays durant deux mandats (2003-2010) a pu sortir de prison au lendemain d'un arrêt de la Cour suprême ...