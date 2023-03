Brescia sur la brèche

Trois ans après sa dernière saison dans l’élite italienne, Brescia est au bord du gouffre. L’écurie lombarde est tout simplement lanterne rouge de Serie B et reste sur une fantastique série de seize matchs sans victoires. Outre les résultats sportifs, c’est surtout la gestion d’un certain Massimo Cellino qui est pointée du doigt.

Tout commençait pourtant bien. Après avoir manqué de peu la montée en Serie A la saison passée, Brescia repartait sur les mêmes standards. Si bien que les Rondinelle pointaient à la deuxième place au classement au mois de septembre, avec une série de cinq victoires en six matchs. Mais voilà, la traditionnelle trêve internationale d’octobre est passée par là. À la reprise, l’écurie lombarde accuse le coup et prend une correction dès la reprise, 6-2 sur la pelouse de Bari. S’ensuit alors une série de mauvais résultats, la bande de Florian Ayé glisse au classement et se retrouve donc actuellement lanterne rouge, ou comment donner vie au fameux dicton : « Tout va très vite dans le football ». La pire attaque du championnat n’a plus gagné depuis seize matchs et voit la Serie C lui faire du pied, division que le club n’a plus connue depuis 40 ans. Une descente aux enfers pour un monument du football italien qui évoluait en Serie A il y a encore quelques années (dernière saison dans l’élite en 2019-2020) et dont cette déchéance s’explique en partie par une gestion catastrophique de Massimo Cellino, à la tête du club depuis 2017.

Banderoles, jets d’œufs et intimidation

« Cellino, va-t’en ! » On ne peut pas faire plus clair comme message. Alors que Brescia recevait le Genoa lors de la 30 e journée de Serie B, les tifosi bleu et blanc ont une nouvelle fois fait comprendre à leur président qu’il n’était plus le bienvenu au pied du Monte Maddalena. Depuis son arrivée à la tête du club, il y a bientôt six ans, Massimo Cellino multiplie les casquettes et les choix incohérents, en témoigne ce quintuple changement d’entraîneurs depuis le début de saison (Pep Clotet, Alfredo Aglietti, re-Pep Clotet, David Possanzini et Daniele Gastaldello). Et cette gestion scabreuse a été épinglée par la justice italienne. En novembre dernier, l’homme d’affaires sarde avait été contraint de démissionner de son poste de président en raison de plusieurs délits fiscaux avoisinant les 59 millions d’euros. Finalement, alors que les supporters bresciani célébraient la nouvelle au

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com