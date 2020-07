Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brescia rechute contre Parme Reuters • 25/07/2020 à 19:38









Brescia rechute contre Parme par Matthieu Cointe (iDalgo) Cinquième défaite en 6 matches pour Brescia. Déjà relégué, le club lombard s'est incliné face à Parme au cours de la 36e journée de la Serie A (1-2). À domicile, l'équipe de Diego Lopez a encaissé le premier but de la rencontre à l'heure de jeu. Ancien joueur de Manchester United, Matteo Darmian a débloqué son compteur avec sa nouvelle équipe. Brescia a vite réagi par le biais de Daniele Dessena, avant que Dejan Kulusevski ne fasse gagner les siens en fin de rencontre. À deux journées de la fin, le 19e du championnat n'est pas à l'abri de terminer dernier à la fin de la saison, en fonction des résultats de la SPAL. De son côté, Parme est 10e et n'a plus rien à jouer.

