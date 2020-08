Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brescia et la Sampdoria terminent leur saison par un match nul Reuters • 01/08/2020 à 20:17









Brescia et la Sampdoria terminent leur saison par un match nul par Florian Burgaud (iDalgo) Ce week-end, les clubs italiens terminent (enfin) leur exercice 2019/2020. La 38e journée a débuté sur les coups de 18 heures par un affrontement sans enjeu entre Brescia et la Sampdoria de Gênes au stadio Mario Rigamonti. Dans un match à 34 tirs, pour 9 cadrés, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score par Mehdi Léris (41e) quelques minutes après un penalty hors cadre de Fabio Quagliarella. En seconde période, Ernesto Torregrossa (49e) a remis les deux formations à égalité et clôturé le score. Brescia, 19e, quitte la Serie A sur ce match nul tandis que la Sampdoria est 14e, pour le moment. À 20h45, le podium se joue entre la Lazio, l'Inter et l'Atalanta.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.