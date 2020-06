Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brescia enchaîne un 13ème match sans gagner Reuters • 27/06/2020 à 19:52









Brescia enchaîne un 13ème match sans gagner par Matthieu Cointe (iDalgo) Brescia a concédé le nul à domicile face au Genoa pour le compte de la 28ème journée de Serie A (2-2). Alfredo Donnarumma et Alessandro Semprini avaient pourtant mis le club de Lombardie sur de bons rails en début de rencontre, avec deux buts inscrits dans le premier quart d'heure. Mais Iago Falque puis Andrea Pinamonti ont tous deux marqué sur pénalty pour permettre à l'équipe de Davide Nicola de revenir au score. Avec cette 13ème rencontre de suite sans gagner en championnat (5 nuls, 8 défaites) Brescia reste cantonné à sa place de lanterne rouge. Au classement, les hommes de Diego Lopez pointent à 8 longueurs de leur adversaire du jour, 17ème et premier non relégable. Le Genoa n'a qu'un point d'avance sur Lecce, 17ème.

