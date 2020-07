Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brentford en finale des barrages Reuters • 29/07/2020 à 23:15









Brentford en finale des barrages par Matthieu Cointe (iDalgo) Brentford rêve encore de Premier League ! Après s'être inclinée au match aller à Swansea (1-0), l'équipe de Thomas Frank a remporté la demi-finale en dominant son adversaire à domicile (3-1). Ollie Watkins a ouvert le score avant qu'Emiliano Marcondes ne double la mise dans le premier quart d'heure. En début de seconde période, le Français Bryan Mbeumo a mis les siens à l'abri. Le joli but de Rhian Brewster n'a pas permis aux Swans de poursuivre l'aventure. Les Bees doivent encore remporter un match pour découvrir l'élite anglaise pour la première fois de son histoire. Le 4 août prochain, Brentford affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale opposant Fulham à Cardiff demain. Les Cottagers ont pris l'avantage à l'aller au Pays de Galles (0-1).

