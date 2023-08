information fournie par So Foot • 07/08/2023 à 13:03

Breel Embolo s'est fait les croisés à l'entraînement

Gros coup dur.

A quelques heures de son dernier match amical contre le Bayern Munich et à six jours du début de sa saison sur le terrain de Clermont, l’AS Monaco a appris une très mauvaise nouvelle : le Suisse Breel Embolo, l’un de ses plus gros atouts offensifs, a été victime d’une rupture des ligaments croisés à l’entraînement.…

ARL pour SOFOOT.com