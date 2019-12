Braunstein et Pépin, les rois de la culture générale qui enchaînent les best-sellers

Deux matous traversent furtivement le salon. D'abord Félix -- «ce n'est pas très original pour un chat, mais il s'appelait comme ça lorsqu'on l'a récupéré à la SPA», se défendent ses propriétaires -- puis... Kalos kagathos, qui accomplit nonchalamment son petit tour de piste avant de disparaître. «En grec ancien, cela veut dire beau et bien», précisent Florence Braunstein et Jean-François Pépin. Bienvenue chez de purs esprits.L'appartement, niché au 5e étage dans un immeuble cossu des beaux quartiers de l'ouest parisien, évoque une tanière où les livres sont rois. Partout, des étagères remplies de collections reliées ou de bouquins de tous âges. En bonne place, on trouve les leurs. Impossible de les rater : ce sont les plus gros ! Le dernier né, «Culture générale, le journal», «pèse» trois millions de signes. C'est ce qu'il a fallu à ces deux enseignants pour «couvrir» l'histoire de l'Humanité, en démarrant l'aventure avec Toumaï, il y a sept millions d'années.En quelques lignes, les présentations entre le lecteur et son plus vieil ancêtre hominidé sont faites. C'est parti pour un long voyage à travers les âges, qui s'achève par l'incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019. «On a trouvé bien de s'arrêter là, parce que cette cathédrale a une dimension éternelle. C'est celle du monde chrétien, de Victor Hugo, des Parisiens et des touristes, énumère Jean-François Pépin, 61 ans. L'exemple même de la beauté et d'une histoire commune qui traverse les siècles.»Les «papes» d'un genre désormais foisonnant«Ce livre, c'est le résultat de trois ans de travail non-stop. On a l'habitude, mais celui-là a demandé de terribles efforts», soupire Florence, d'un an sa cadette. «Moi, j'ai le plaisir moins douloureux : qu'est-ce qu'on s'est amusés !» corrige son compagnon, en faisant glisser son doigt sur quelques titres accrocheurs de leur cru. «Il n'y a ...