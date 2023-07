Braun esquisse la prochaine réforme du financement des hôpitaux

La réforme du financement des hôpitaux promise par Emmanuel Macron en janvier commencera à être mise en oeuvre dans le budget de la Sécurité sociale pour 2024, a indiqué jeudi le ministre de la Santé, François Braun.

"Les premiers jalons seront dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024", a déclaré le ministre de la Santé devant la commission des Affaires sociales du Sénat.

En janvier, Emmanuel Macron avait annoncé une réforme de la rémunération des acteurs du système de soins, pour "sortir de la tarification à l'activité" et aller vers une rémunération "basée sur des objectifs de santé publique".

M. Braun avait ensuite expliqué qu'il fallait "tourner le dos à la logique comptable", qui avait "pu aboutir à une certaine forme de rationnement des soins".

La tarification à l'activité a été mise en place en 2003, pour remplacer les dotations globales en vigueur jusqu'alors dans les hôpitaux publics - les cliniques avaient elles, à l'époque, déjà une tarification partielle à l'activité.

Elle est accusée notamment d'avoir favorisé une certaine forme de concurrence entre établissements de santé, et une surconsommation de soins.

Selon les explications fournies jeudi par M. Braun aux sénateurs, il ne s'agira pas de sortir complètement de la tarification à l'activité (T2A), mais de "sortir du tout T2A".

Les établissements de santé recevraient une enveloppe en trois "compartiments", dont l'un qui resterait lié à l'activité, notamment "pour les activités qui sont extrêmement chères" et "nécessitent un financement spécifique".

Un deuxième volet prévoirait un financement spécifique, calculé en fonction des caractéristiques de la population environnante, pour certaines "missions" comme les services de réanimation et les maternités.

"Quand vous savez combien d'accouchements vous aurez dans un secteur, autant donner le financement correspondant à ces accouchements plutôt que de repartir sur un financement strictement au passage hospitalier", a justifié François Braun.

Un troisième niveau serait lié à des objectifs de santé publique, et inclurait notamment "le partage de la permanence des soins", c'est-à-dire des gardes de nuit et du week-end, entre le public et le privé.

Selon la Fédération hospitalière de France (FHF), qui regroupe les hôpitaux publics, la tarification à l'activité représente en moyenne 60% des recettes des établissements publics, mais cette proportion a tendance à être plus importante dans les petits hôpitaux.