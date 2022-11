Brassard LGBT : la FIFA fait plier les sélections

Sept sélections ont renoncé à ce que leur capitaine respectif encoure une sanction en raison du port du brassard LGBT. Ce qui pouvait être considéré comme une touchante démarche politique a donc tourné au vinaigre, jusqu'à devenir une triste victoire de la FIFA et du Qatar.

À la veille de l'entrée en lice de l'Angleterre, Harry Kane avait tapé du poing sur la table.Sauf que voilà, le capitaine desne s'est jamais présenté avec ce bout de tissu autour du bras au lendemain de cette déclaration. La raison ? Dès la rosée de ce lundi matin, les sélections néerlandaise, galloise, belge, danoise, allemande, néerlandaise et suisse, qui s'étaient lancées dans cette initiative, ont fait faux bond., peut-on lire dans un communiqué publié par l'instance britannique. La FIFA s'est rangée dans le camp de l'intolérance du Qatar.

Breaking: England and Wales won't wear One Love armbands "we cannot put our players in the situation where they might be booked or even forced to leave the field of play." pic.twitter.com/6ySojM4Jas

Paroles et paroles et paroles...

— Rob Harris (@RobHarris) November 21, 2022L'anaphore du président de la FIFA Gianni Infantino il y a deux jours avait beau être bien ficelée, elle manque cruellement de sens au deuxième jour de l'évènement le plus attendu de l'année. Si Kane avait assuré en conférence de presse que les dirigeants des différentes parties échangeaient sans relâche pour trouver un terrain d'entente, il n'en a rien été. Dans le communiqué, les sept fédérations se sont ditesde la position de l'instance du football mondial.