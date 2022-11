Bras de fer entre Paris et Rome sur l'Ocean Viking, navire humanitaire bloqué en mer

La tension a grimpé d'un cran mercredi entre la France et l'Italie autour de l'Ocean Viking, le dernier des quatre navires humanitaires bloqués en Méditerranée avec 234 migrants à bord, Paris dénonçant le refus "inacceptable" de Rome de le laisser accoster et Bruxelles appelant au débarquement immédiat de tous les migrants.

Sur les plus de 1.000 migrants recueillis en mer par quatre bateaux ambulance, après avoir fui de Libye sur des embarcations de fortune, seuls ceux sauvés par l'Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée étaient encore bloqués mercredi au large de l'Italie.

A quai à Catane depuis dimanche, le Geo Barents de Médecins sans frontières (MSF) et Humanity 1 de l'ONG allemande du même nom ont en effet pu débarquer la totalité de leurs passagers mardi soir. Au départ les autorités italiennes n'avaient accepté que les femmes, enfants et personnes malades. Le Rise Above a lui débarqué la totalité de ses 89 rescapés en Calabre, mardi.

Le ministre des Affaires étrangères italien Antonio Tajani a confirmé mercredi que ce tri était un signal pour forcer l'Europe à aider davantage l'Italie.

SOS Méditerranée, constatant "l'impasse totale du côté de l'Italie", qui n'a accédé à aucune de ses 43 demandes de port sûr, avait finalement demandé l'assistance de la France mardi. Mais le navire n'avait "toujours pas de réponse officielle" mercredi matin, a indiqué à l'AFP la directrice de l'ONG Sophie Beau.

L'Ocean Viking, qui est toujours resté dans les eaux internationales, remonte "actuellement le long des côtes siciliennes, vers le Nord et la Sardaigne", a-t-elle ajouté.

Mardi soir, les services de la nouvelle Première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni avaient fait savoir qu'elle remerciait la France, qui, selon eux, aurait accepté d'accueillir l'Ocean Viking. Mercredi Antonio Tajani a affirmé dans une interview que le président Emmanuel Macron lui-même aurait décidé "d'ouvrir le port de Marseille".

Dès mardi soir, Paris avait opposé un démenti à ces affirmations, dénonçant le "comportement inacceptable" de l'Italie, "contraire au droit de la mer et à l'esprit de solidarité européenne", selon une source gouvernementale à l'AFP.

This screen grab taken on November 9, 2022 from the MarineTraffic website shows the position of Norwegian-flagged ship run by charity group SOS mediterranee, Ocean Viking, with migrants on board, off the coast of Sicily in the Mediterranean sea. France denounced as "unacceptable" Italy's refusal to take in a migrant ship, as the two countries wrangled over which should accept a vessel with 234 people aboard. The row centres on the Ocean Viking, a charity ship which has sailed away from Sicilian waters toward France after unsuccessfully waiting for permission to dock in Italy since late October. ( MARINETRAFFIC.COM / - )