Brahim Díaz, l'homme des grands soirs

Brahim Diaz of AC Milan celebrates with Olivier Giroud and Theo Hernandez after scoring the goal of 1-0 during the Uefa Champions League football match between AC Milan and Tottenham Hotspur at San Siro stadium in Milano (Italy), February 14th 2023. Photo Andrea Staccioli / Insidefoto/Sipa USA No Sales in Italy - Photo by Icon sport

Après deux premières saisons délicates en Lombardie, Brahim Díaz est parvenu à franchir ce fameux cap. Élément indispensable de Stefano Pioli, le numéro 10 rossonero a aussi fait des grands rendez-vous sa marque de fabrique. Et forcément, ses prestations n’ont pas échappé à son responsable légal, le Real Madrid.

« Je fais mon mea culpa sur Brahim Díaz. Il a beaucoup mûri physiquement et surtout mentalement, il fait maintenant ce qu’il faut et au bon moment » , déclarait Fabio Capello après ce quart de finale aller face au Napoli (1-0) sur le plateau de Sky Sport. Très critique à l’encontre de l’hispano-marocain il y a encore quelques mois, l’ancien tacticien du Milan ne peut désormais qu’admirer sa progression. Fini le manque de régularité, les carences physiques qui le faisaient s’écrouler sur chaque contact, Brahim Díaz est devenu le leader offensif de ce Milan, celui qui dicte le rythme, en particulier lors des grands matchs. Que ce soit en trequartista ou bien sur un côté, peu importe, ce sont ces moments-là qu’il choisit pour se transcender, se montrant systématiquement décisif, parvenait à faire la différence sur une passe, un dribble, une accélération ou un contrôle. Et c’est justement sur un contrôle orienté zidanesque que le numéro 10 milanais a enflammé San Siro face aux Napolitains la semaine dernière lors que quart de finale aller. Un geste cinq étoiles, à l’origine du seul et unique but de la rencontre. Briller dans les grands moments, Díaz en a fait sa marque de fabrique cette saison et les exemples viennent en attester : son rush de 60 mètres avant de tromper Szczęsny face à la Juve en octobre dernier (2-0), son but inscrit face à Tottenham (1-0) plein de grinta ou encore sa partition réalisée en terre napolitaine il y a quelques semaines (0-4), ponctuée par un but et une passe décisive.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com