Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Braga et Guimaraes tenus en échec Reuters • 20/06/2020 à 00:33









Braga et Guimaraes tenus en échec par Matthieu Cointe (iDalgo) Après la victoire du Sporting hier contre Tondela (2-0), Braga devait s'imposer ce vendredi sur la pelouse de Famalicao pour remonter sur le podium. Mais les hommes de Custodio n'ont pas trouvé de solutions face au 5ème du championnat (0-0). Score nul et vierge entre les deux équipes, alors que Famalicao reste à 3 longueurs de son adversaire du soir au classement. L'expulsion de Patrick en toute fin de rencontre n'a rien changé à la physionomie du match. Plus tôt dans la soirée, le Vitoria Guimaraes a aussi concédé le nul, face à Moreirense (1-1). Rodrigues Pepe a ouvert le score sur pénalty, avant que Gabrielzinho n'égalise en seconde période. Florent Hanin a récolté un second carton jaune au bout du temps additionnel. Guimaraes est 7ème et peut abandonner ses rêves d'Europe, alors que Moreirense est 10ème.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.