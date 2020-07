Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Braga déroule, le Sporting assure Reuters • 11/07/2020 à 00:42









Braga déroule, le Sporting assure par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour le compte de la 31e journée de Liga NOS, Braga s'est largement imposé sur la pelouse de Paços de Ferreira (1-5). Paulinho s'est offert un triplé en première période en transformant notamment deux penaltys. Ricardo Horta et Wenderson Galeno sont les autres buteurs de Braga tandis que Ze Uilton avait réduit l'écart pour Paços de Ferreira en seconde période. Dans l'autre match de la soirée, une réalisation de Jovane Cabral a permis au Sporting d'assurer le minimum syndical à domicile contre Santa Clara (1-0). Au classement, Braga, quatrième, est toujours devancé de trois points par le Sporting. Respectivement 11e et 13e, Santa Clara et Paços de Ferreira errent en milieu de classement.

