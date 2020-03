Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brady signe à Tampa Bay Reuters • 20/03/2020 à 16:10









Brady signe à Tampa Bay par Victor Gatinel (iDalgo) Le légendaire quarterback de la NFL a décidé de rejoindre les Buccaneers après vingt saisons sous les couleurs des Patriots de New England. A 42 ans, Tom Brady se lance donc un nouveau défi : celui de décrocher un 7e Super Bowl avec une nouvelle franchise. La mission est de taille tant Tampa Bay semble en retrait depuis plusieurs saisons. La formation floridienne compte à son palmarès un titre en 2002 mais reste absente des play-offs depuis. Le coach des Buccaneers, Bruce Arians, se félicite de la signature du triple MVP « il va nous apporter du leadership, le sens des responsabilités et une éthique de travail nécessaires pour nous mener vers notre but, la conquête d'un nouveau titre ». Si la durée exacte du contrat de "TB12" n'a pas filtrée, le club des pirates évoque "plusieurs années" de collaboration pour un montant de 30 millions de dollars par an.

