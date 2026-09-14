Bradley Barcola va rester à l'infirmerie

Sur le carreau. Sorti blessé en Ligue des champions à l’heure de jeu de la rencontre face à l’Atlético de Madrid , Bradley Barcola était apte ce week-end face à Fulham (0-0). Son entraîneur Andoni Iraola a pourtant annoncé ce lundi en conférence de presse que l’ailier français serait absent pour la rencontre face à Tottenham mardi en League Cup :

« Nous voulons qu’il revienne dès que possible , a-t-il assuré. Il lui reste encore un peu de chemin à parcourir et cela va prendre du temps. Avec toutes ces blessures de longue durée, je pense que Giovanni Leoni a une petite longueur d’avance sur lui. » …

MB pour SOFOOT.com