Bradley Barcola titulaire pour la première fois avec Liverpool

La bataille des ex. Pour la première fois depuis son arrivée en Angleterre, Bradley Barcola est titularisé avec Liverpool . Sur le banc face à Ipswich vendredi dernier (0-2), l’ancien parisien va donc débuter avec les Reds . Il prend ainsi la place de Cody Gakpo, forfait pour cette rencontre.

Kang-In Lee titulaire avec les Colchoneros

Barcola ne sera pas l’unique représentant français du côté des Reds puisque J érémy Jacquet formera la charnière défensive de Liverpool avec Virgil van Dijk . Du côté de l’Atlético de Madrid, un ancien parisien va également débuter la rencontre. Aligné aux côtés de Julian Alvarez en attaque qui connaît lui aussi sa première titularisation de la saison, Kang-In Lee va donc croiser le fer avec son ancien coéquipier .…

LB pour SOFOOT.com