Bradley Barcola salue le « génie » Michael Olise

Peut-on être fan de ses coéquipiers ? À en croire Bradley Barcola, la réponse est oui ! Gâté d’une jolie passe décisive par Michael Olise, l’ailier des Bleus s’est fendu d’un deuxième but dans cette Coupe du monde, après sa réalisation contre le Sénégal en ouverture.

Olise, un génie

Interrogé par M6 sur ce nouveau but et sur l’entente entre les offensifs , le Parisien n’a pas manqué de faire part de leur parfaite osmose ballon au pied : « O n la ressent aussi sur le terrain, on travaille beaucoup aux entraînements, dans les petites combinaisons qu’on fait, on sait là où les joueurs veulent le ballon , a-t-il témoigné. On arrive à bien se trouver sur le terrain donc ça marche bien pour l’instant donc là c’est très bien . »…

JF pour SOFOOT.com