information fournie par So Foot • 31/08/2023 à 22:56

Bradley Barcola rallie Paris

Et de onze !

Le Paris Saint-Germain a officialisé la venue de Bradley Barcola ce jeudi soir. L’international Espoirs devient ainsi la onzième recrue des champions de France cet été. L’ailier formé à Lyon s’est engagé pour les cinq prochaines saisons et revêtira le numéro 29, porté notamment par un certain Lucas Moura lors de son arrivée dans la capitale. Le montant de la transaction, communiqué par l’OL, s’élève à 45 millions d’euros plus cinq de bonus.…

TB pour SOFOOT.com