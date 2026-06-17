 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bradley Barcola : « Je savais que j'allais la piquer »
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 00:26

Bradley Barcola : « Je savais que j'allais la piquer »

Bradley Barcola : « Je savais que j'allais la piquer »

Alors qu’il a juste poussé son ballon trop loin… Il fait sans doute partie des plus heureux de la soirée, avec son capitaine, car Bradley Barcola a marqué beaucoup de points grâce à son but lors de la victoire des Bleus face au Sénégal. Mis sur le banc par Didier Deschamps au coup d’envoi, le Parisien a répondu présent dès son entré en jeu .

« Le coach nous a beaucoup parlé de l’importance des remplaçants. On savait qu’on allait avoir beaucoup d’espaces. Sur le banc, on parlait des occasions » , a d’abord teasé Barcola sur M6, avant d’y aller d’une petite confidence.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Et à la fin, c'est Kylian qui marque
    Et à la fin, c'est Kylian qui marque
    information fournie par So Foot 17.06.2026 02:50 

    Face au Sénégal, Kylian Mbappé a été fidèle à lui-même. Sa première mi-temps a été mauvaise dans le jeu et au retour des vestiaires, le Kyks a fait ce qu'il sait faire de mieux : marquer et guider son équipe vers la victoire. Une réponse de patron aux interrogations ... Lire la suite

  • Haaland lance le Mondial de la Norvège
    Haaland lance le Mondial de la Norvège
    information fournie par So Foot 17.06.2026 02:49 

    Portée par un doublée d'Erling Haaland, la Norvège a réussi son retour en Coupe du monde face à une valeureuse équipe d'Irak (4-1). La France est prévenue : son groupe, c'est du costaud. Irak 1-4 Norvège Buts : Hussein (39 e ) pour les Irakiens // Haaland (29 e ... Lire la suite

  • Mbappé, savon et pelouse : l'analyse de Didier Deschamps
    Mbappé, savon et pelouse : l'analyse de Didier Deschamps
    information fournie par So Foot 17.06.2026 01:20 

    C'est un Didier Deschamps lucide qui s'est présenté face à la presse pour revenir sur le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial américain. Avec à la clé, trois points qui mettent les siens sur de bons rails après une première mi-temps plus que brouillonne. ... Lire la suite

  • Thomas Partey définitivement interdit d'entrer au Canada
    Thomas Partey définitivement interdit d'entrer au Canada
    information fournie par So Foot 17.06.2026 01:12 

    Interdit d’entrer au Canada, l’international ghanéen Thomas Partey manquera bien le premier match de son pays à la Coupe du monde. La justice canadienne a confirmé le refus d’entrée sur le territoire nord-américain du joueur accusé de viols, indique CBC. Le milieu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank