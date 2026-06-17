Bradley Barcola : « Je savais que j'allais la piquer »

Alors qu’il a juste poussé son ballon trop loin… Il fait sans doute partie des plus heureux de la soirée, avec son capitaine, car Bradley Barcola a marqué beaucoup de points grâce à son but lors de la victoire des Bleus face au Sénégal. Mis sur le banc par Didier Deschamps au coup d’envoi, le Parisien a répondu présent dès son entré en jeu .

« Le coach nous a beaucoup parlé de l’importance des remplaçants. On savait qu’on allait avoir beaucoup d’espaces. Sur le banc, on parlait des occasions » , a d’abord teasé Barcola sur M6, avant d’y aller d’une petite confidence.…

TJ pour SOFOOT.com