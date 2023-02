Bpifrance: croissance à deux chiffres des prêts et investissements en 2022

Les crédits à moyen et long terme accordés en 2022 par Bpifrance ont progressé de 11% sur un an et ceux de court terme de 14,7%, les investissements de la banque publique augmentant de 11%, selon le bilan d'activité présenté jeudi.

Au total, Bpifrance a consacré l'an dernier 17,32 milliards d'euros au financement des entreprises, dont 8,84 milliards de crédits de moyen et long terme, et 8,20 milliards de crédits de court terme, qui ont bénéficié au total à près de 13.000 entreprises.

"En crédit, on a grosso modo 3% de parts de marché", a déclaré lors d'une présentation à la presse le directeur général de la banque publique, Nicolas Dufourcq.

Il a précisé que cette part était beaucoup plus élevée sur certains segments, comme le crédit à l'exportation pour les PME où elle atteint 80%.

Côté investissements, la banque publique a acquis l'an dernier du capital de 422 entreprises pour 4,85 milliards d'euros, contre 395 entreprises investies pour 4,37 milliards en 2021. Les cessions de capital ont aussi augmenté, mais seulement de 6% à 2,34 milliards d'euros.

La part détenue par Bpifrance dans les fonds de fonds français oscille entre 15% à 20%, a encore indiqué Nicolas Dufourcq.

En matière d'investissement dans les start-up, la part de la banque publique est de 5 à 6% en volume et de 10% du nombre total de projets soutenus. Elle est aussi de 10% pour le capital-développement dans les PME et ETI, selon M. Dufourcq.

Au total le bilan de Bpifrance est de l'ordre de 100 milliards d'euros, mais avec les engagements hors bilan, "les 3.600 collaborateurs de Bpifrance gèrent des lignes dont le total fait 300 milliards d'euros", a encore affirmé le directeur général de la banque.

A l'international en 2022, l'assurance-crédit a connu une croissance de 59%, passant de 20,8 à 33 milliards d'euros, mais selon Nicolas Dufourcq, cette activité soutenue par les exportations militaires "va retomber autour de 20 milliards" en 2023, car "on ne va quand même pas vendre des Rafale tous les ans".

Plus largement, Bpifrance "va être amené à faire des propositions" pour un soutien budgétaire aux aides à l'export, alors que les balances commerciales française et européenne sont très dégradées.

En 2022 "pour la première fois, l'Europe était en déficit commercial de quasi 400 milliards d'euros, ce qui ne lui était jamais arrivé", a relevé Nicolas Dufourcq qui veut "remettre le tissu des PME et des ETI françaises sur le chemin de l'international".