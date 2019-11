Richard Linklater a tourné durant douze années, avec les mêmes acteurs, cette ambitieuse chronique familiale.

Jamais le mot « chronique » ne s'était si bien accordé qu'à l'ambitieux projet développé, sur douze années, par le réalisateur américain Richard Linklater. Fidèle à son principe constitutif - suivre une famille texane pendant plus d'une décennie -, le film enregistre des moments de vie, selon une chronologie que seuls déterminent les corps et les ritournelles pop disséminées au gré de la bande originale.

En dehors du vieillissement réel des acteurs (réquisitionnés chaque été pour quelques prises) et de ces balises musicales signées Arcade Fire ou Coldplay, le réalisateur n'a pas tenu à marquer les différentes époques où se situe l'action. De sorte que, dans Boyhood, le temps n'est pas seulement un agent dramatique. C'est aussi une essence mystérieuse et magique, à l'origine de toutes les transformations visibles. Il donne à ce récit fleuve sa fragile et enchanteresse matière.

Plus qu'un film, Boyhood est un acte de foi vertigineux. Celui de Richard Linklater, dont le triptyque Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight, avait déjà été tourné sur dix-huit ans, de 1995 à 2013, avec le même couple d'acteurs (Julie Delpy et Ethan Hawke). Cette fois, nous partageons la vie de Mason (Ellar Coltrane), ses jeux d'enfants avec sa sœur, Samantha (Lorelei Linklater, la fille du réalisateur) ; nous le voyons grandir en direct, jusqu'à sa majorité.

Grâce infinie

