Boycott : quels sont les produits français exportés dans le monde musulman ?

Les exportations agroalimentaires françaises les Proche et Moyen-Orient avaient tendance à reculer (-1% en 2019 par rapport à 2018), avant même l'appel au boycott dans plusieurs pays musulmans, indiquent de récentes statistiques de marché.

Une manifestation contre la France à Dacca, au Bengladesh, le 27 octobre 2020. ( AFP / MUNIR UZ ZAMAN )

Juste avant le lancement d'appels au boycott de produits français relayés par les réseaux sociaux le week-end dernier dans plusieurs pays du monde musulman, Business France, l'organisme français chargé d'encourager l'exportation, avait publié jeudi dernier le guide "Où Exporter", détaillant les importations agroalimentaires pays par pays, sur la base de statistiques douanières.

Voici le détail de quatre pays, où ont été enregistrés des appels à boycott.

o Égypte

La France est au 9e rang des fournisseurs de l'Égypte, derrière le Brésil, la Russie et l'Ukraine, avec 316 millions d'euros de produits alimentaires exportés en 2019 , principalement du blé et des produits laitiers. Avec la crise sanitaire, l'État a décidé d'augmenter ses capacités de stockage de 3 à 8 mois pour les denrées de base.

Entre 2014 et 2019, l'Égypte a notamment augmenté de 61% ses commandes de semences en France, qui est devenu le 3e fournisseur derrière les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La France est aussi le premier pays fournisseur de vin , un marché en développement sous l'effet du tourisme, devant l'Italie, et le 5e fournisseur d'eau en bouteille.

o Qatar

La France est le 7e fournisseur mondial de produits alimentaires au Qatar (et 2e européen derrière les Pays-Bas), avec un chiffre d'affaires de 98 millions d'euros en 2019 , une hausse de 74% par rapport à 2014.

Le Qatar importe essentiellement de la viande, des céréales et des produits laitiers. Business France note une importante présence des enseignes françaises de gastronomie de luxe , Ladurée, Paul, Fauchon et Lenôtre, les produits français bénéficiant d'un "capital confiance important".

o Sénégal

Au Sénégal, où plusieurs chaînes de supermarchés françaises sont implantées ainsi que des chaînes de boulangerie et de restauration rapide, la France est le premier pays fournisseur de produits agroalimentaires avec 195 millions d'euros de produits exportés .

En 2019, son leadership était particulièrement marqué dans les produits laitiers, les céréales, et les préparations à base de céréales. Forte implantation de marques Bridel, Président, ou Agrilait Lactel. La France est aussi le 3e fournisseur de légumes derrière les Pays-Bas et la Chine.

o Turquie

En Turquie, 13e client de l'agroalimentaire français , les importations alimentaires depuis la France se sont élevées à 195 millions d'euros en 2019, portant essentiellement sur de l'alimentation animale pour nourrir le cheptel car l'élevage est en plein essor, et des céréales, dont les importations ont progressé de 85% l'an passé.

L'an dernier les importations turques de vins français ont doublé pour s'élever à 18,6 millions d'euros , la plus grande progression concernant les Champagne. Même succès des spiritueux, où les importations depuis la France ont progressé de 97%, mais en ce domaine, la France n'est que le 4e fournisseur derrière le Royaume Uni et les États-Unis notamment. Autre succès, les produits d'épicerie sucrés et notamment les pâtes et poudre de cacao.