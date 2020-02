Boycott des élections camerounaises : Kamto persiste et signe

Les Camerounais suivront-ils l'appel lancé par l'opposant Maurice Kamto ? Le 25 novembre 2019, le chef du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) avait en effet exhorté les potentiels votants à « rester chez eux » le 9 février 2020, date des élections législatives et locales. Avec cette annonce, le candidat malheureux à la présidentielle du mois d'octobre 2018 a donc appelé à un boycott pur et simple du scrutin à venir. Ce qui laisse le champ libre à une trentaine d'autres partis politiques, et surtout au Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), au pouvoir. Le parti du président Paul Biya, 86 ans, jouit actuellement d'une majorité écrasante, avec 148 députés au Parlement. Présents également dans toutes les circonscriptions électorales, les candidats du RDPC n'auront pas, avec le boycott du MRC, de concurrents dans de nombreuses localités du pays.Lire aussi Cameroun : quels enjeux pour les législatives du 9 février ?La nécessité d'une réforme du processus électoralFarouche opposant du chef de l'État depuis plusieurs années, Maurice Kamto a surpris avec son appel au boycott. La question est en fait de savoir si en privant les Camerounais d'un vote pour l'opposition, le président du MRC ne fait pas un cadeau à Paul Biya. « Je n'ai pas appelé au boycott pour la posture, s'est-il défendu à Paris devant la presse le 30 janvier, à l'occasion d'une tournée en Europe et aux États-Unis. C'est une décision...