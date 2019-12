Boxing Day, Top 14, Pinturault : ce qu'il faut retenir du week-end sportif !

LE FEUILLETON. Liverpool invincible, Leicester assure et Arsenal déprimeAlors que les championnats européens profitent de la trêve hivernale pour un moment de repos, le Boxing Day bat son plein en Angleterre. Et Liverpool (1er), leader de Premier League, en a bien profité. Les champions d'Europe l'ont emporté sur la pelouse de Leicester (0-4) jeudi puis contre les Wolves (1-0) dimanche. Les coéquipiers de Mohamed Salah poursuivent ainsi leur série d'invincibilité en championnat et terminent l'année par un succès précieux. Dauphin des Reds, Leicester (2e) s'est rattrapé samedi sur la pelouse de West Ham (1-2) et conforte sa deuxième place. Manchester City (3e), défait chez les Wolves vendredi (3-2), a conclu l'année 2019 par une victoire contre Sheffield United (2-0). Les Citizens complètent le podium.Dans le reste du tableau, Manchester United (5e) a enchaîné deux victoires consécutives face à Newcastle (4-1) et Burnley (0-2) tandis que Chelsea (4e) s'est incliné contre Southampton (0-2) avant de l'emporter sur la pelouse d'Arsenal (1-2). Enfin les Gunners (12e), restent sur une série de quatre rencontres sans succès, malgré l'arrivée sur leur banc de Mikel Arteta.L'AUTRE FEUILLETON. Bordeaux leader, le LOU en embuscade, Toulouse et Toulon se neutralisentEn Top 14, le Boxing Day se poursuit. Dans le choc du dimanche soir, le Stade Toulousain (4e) et le RC Toulon (3e) se sont neutralisés (13-13) au terme d'une rencontre pleine d'intensité...