Boxing Day : jour de fête pour Anthony Martial

Il vous souhaite un Joyeux Noël et une bonne année d'un coup d'un seul. Anthony Martial, l'attaquant français de Manchester United a régalé ce jeudi à l'occasion du traditionnel « Boxing Day » en Premier League.L'ancien gamin des Ulis (Essonne) a réussi un doublé face à Newcastle lors de la large victoire des Reds Devils (4-1) pourtant menés 1-0 après quelques minutes de jeu. « C'est ma cinquième saison à Manchester. J'étais jeune à mon arrivée. Je dois montrer maintenant que j'ai évolué. Je suis plus mature, j'ai plus d'expérience et je me sens épanoui. Je veux devenir l'un des meilleurs attaquants de Premier League », disait-il sur le site de son club en début de mois. Non content de sa prestation, le Français auteur de son premier doublé à Old Trafford en 62 matchs et sorti à la 68e minute a aussi frappé le poteau après une passe de... Paul Pogba entré en jeu à la pause. Le champion du monde, virevoltant, s'est aussi beaucoup amusé au cours de la soirée manquant de peu le but du 5-1 à 10 minutes de la fin. Nine goals for @AnthonyMartial in 2019/20 null#MUFC #MUNNEW pic.twitter.com/m6ly668AMQ-- Manchester United (@ManUtd) 26 décembre 2019Retour gagnant pour AncelottiUn peu pus tôt dans la journée, l'autre héros du jour avait pour nom Carlo Ancelotti. De retour en Angleterre après son éviction de Naples le 11 décembre, l'Italien a réussi ses débuts avec Everton en battant Burnley 1-0. Pour respecter une tradition qui dit qu'il ne perd jamais un premier match avec son nouveau club, l'ancien coach du PSG et de Chelsea avait titularisé les deux Français Lucas Digne et Djibril Sidibé : « Aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment spécial. La réception a été fantastique. L'atmosphère de la Premier League ne change pas. C'était une journée spéciale, absolument ! »Nouveau coach lui aussi , à Arsenal, Mikel Arteta a eu des débuts plus compliqués. L'Espagnol, ancien ...