Boxing Day à la française : un petit tour et puis s’en va

Initié l’an dernier pour cause de Coupe du monde hivernale, le Boxing Day ne semble finalement pas prêt de s’imposer en France. Et si les footballeurs français peuvent souffler, cela rappelle qu'une tradition ne s’invente effectivement pas dans les bureaux de la LFP.

Voici un an, deux belles journées de Ligue 1 se déroulaient durant les fêtes, les 28 et 29 décembre (et le terrible 6-1 de l’OM contre le TFC) puis le 1 er et 2 janvier 2023. Cette « nouveauté » avait été pondue par les brillants cerveaux de la LFP, soucieux officiellement d’éviter que la saison 2022-2023, allongée en raison de la Coupe du monde au Qatar, ne se termine trop tard avant l’été. Plus prosaïquement, il s’agissait certainement d’un galop d’essai pour une Ligue obsédée par l’idée de customiser et rentabiliser à tout prix ses « produits phares ». Après tout, le Top 14 en rugby n’a-t-il pas lui aussi succombé aux charmes de cette tradition britannique ?

Une initiative lancée avec ce travers spécifiquement tricolore de ne pas faire la distinction entre l’inspiration et le plagiat. Bruno Genesio, entraîneur de Rennes, n’avait pas caché son dépit et avait lancé quelques piques aux instigateurs de cet enfumage : « C’est une idée de nos dirigeants. C’est une très bonne idée. J’espère qu’ils seront aux matchs, qu’ils ne seront pas à la plage en vacances, parce que ce sont eux qui ont eu cette bonne idée. […] En Angleterre, c’est une autre culture, depuis de longues années. C’est différent. » La levée de boucliers avait surpris par son ampleur, car elle dépassait cette fois le petit cercle des romantiques du ballon rond opposés au foot moderne. Les supporters avaient été jusqu’à boycotter certaines rencontres, comme ceux de Strasbourg qui appelaient sans équivoque « tous (leurs) membres, les habitués de la Tribune Ouest et les abonnés, à déserter (leur) cher stade de la Meinau » .…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com