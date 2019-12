Boxe : sous les coups de Souleymane Cissokho, médaillé olympique

Quand on vous propose de monter sur le ring pour défier un médaillé de bronze olympique (à Rio), il y a deux solutions : prendre ses jambes à son cou et fuir très loin ou relever le défi quoi qu'il en coûte. J'ai choisi la seconde option, la plus folle...Ce jour-là, je me retrouve donc face à Souleymane Cissokho, champion de France des welters, 31e mondial d'une catégorie qu'il devrait bientôt dominer, et 11 combats pros à son palmarès pour autant de victoires. Je me suis donné pour mission de raconter la sensation d'être là, face à lui et sous ses coups. A condition de survivre à l'expérience.« Tu ressens une délivrance »Le boxeur parisien nous accorde cette « faveur » au sein de son quartier, le XIXe arrondissement, là où il a grandi. Faut-il préciser que je n'avais jamais mis les gants auparavant. Mon seul avantage, en fait, c'est mon poids, au sens propre... Cissokho est, lui, affûté comme un champion, pile-poil au poids exigé (- 69 kg). En face, c'est une autre histoire. Avec néanmoins un avantage pour un poids lourd, ne pas avoir à me battre avec la balance. Pour notre journaliste, un seul but : esquiver les coups pour rentrer à la maison avec son nez d'origine./LP/Guillaume Georges « Quand tu entres sur le ring, confie le capitaine de la Team Solide à Rio, tu ressens une délivrance, presque un soulagement. C'est pour cet instant que tu mets ton corps en souffrance des mois durant et que tu travailles tant. A ce moment-là, tu donnes tout. Tu n'as plus le choix. » Facile à dire...« Entre les boxeurs, il y a toujours du respect »Au centre du ring, sous la lumière blanche, l'arbitre donne les consignes : « Pas de coups bas, ni derrière la nuque. On combat dans les règles de l'art. » Ah, bon ? Pas moyen de tricher ? Dans ces conditions, ça risque d'être compliqué... « Entre les boxeurs, il y a toujours du respect, rappelle le proche d'Anthony Joshua, le champion du monde des ...