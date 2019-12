Boxe : qui se moque encore d'Andy Ruiz ?

Il est le numéro 1 mondial des poids lourds, la catégorie des rois. Comme Rocky au cinéma, il est champion du monde puisqu'il détient les ceintures IBO, IBF, WBA et WBO, celles des fédérations majeures de la boxe. Il est, à cette heure, le plus puissant boxeur du monde. Im ready, are you? Retweet this and let me know if you're with me for the rematch December 7 only on @DAZN_USA #ClashOnTheDunes pic.twitter.com/k0XB4G3MM4-- AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) 22 novembre 2019Andy Ruiz Jr qui affronte ce samedi (22 h, en direct sur RMC Sport) en Arabie saoudite l'Anglais Anthony Joshua n'en a pourtant pas le profil. Le bonhomme rondouillard avec sa moustache et son sombrero semble tout droit sorti d'un cartoon de mauvaise qualité. Avec 128,7 kg à la dernière pesée, pour 1,88 m, il semble avoir plus abusé des biscuits que des haltères.« C'est vrai, il ressemble plus au bonhomme Michelin qu'à un boxeur qu'on imagine plus sculptural comme peut l'être Joshua. Mais les gens se trompent s'ils regardent seulement sa physionomie : c'est un vrai boxeur qui tape très fort et c'est d'abord ce qu'on lui demande », juge Jean-Marc Mormeck, ex-champion du monde des lourds légers.Le 1er juin dernier au Madison Square Garden face au même Joshua, star de la boxe planétaire invaincu en 22 combats, champion olympique des lourds à Londres, personne ne donnait cher du Mexicain naturalisé américain. Ce n'est même pas lui qui devait monter sur le ring ce jour-là. Ruiz s'est manifesté sur les réseaux sociaux : « si vous cherchez un adversaire pour Joshua, je suis là » avait-il tweeté au promoteur du Britannique. HUNGRY pic.twitter.com/7PB7vtQEoX-- Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 27 novembre 2019La plus grande surprise de l'histoire de la boxe depuis TysonCe soir-là, notre homme est allé au tapis, à deux doigts d'être balayé. Mais c'est bien Joshua l'invincible qui est tombé KO au 7e round, provoquant la plus ...