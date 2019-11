Boxe : Nordine Oubaali défend sa ceinture mondiale au Japon

Encore une fois loin de l'Hexagone, Nordine Oubaali défend pour la deuxième fois sa ceinture mondiale WBC des poids coq face au redoutable Japonais Takumi Inoue. Le combat est programmé ce jeudi dès 11h45 en direct sur RMC Sport à Saitama (Japon). Pour le Français, un nouveau cap à franchir avant de songer à une éventuelle tentative de réunification de la catégorie en 2020.Après son sacre dans le temple du noble art du MGM Grand de Las Vegas (Nevada) en janvier contre l'Américain Rau'shee Warren et un combat maîtrisé face au Philippin Arthur Villanueva en juillet à Nur-Sultan (Kazakhstan), c'est encore à des milliers de kilomètres de chez lui que le Nordiste se produit. À 33 ans, Oubaali, sous contrat avec le promoteur irlandais MTK Global, est invaincu en seize sorties dont douze succès avant la limite. Aucun de ses trois derniers adversaires n'a vu le troisième round. C'est la puissance de Wilder dans le corps de Brahim Asloum: gros plan sur le phénomène Naoya Inoue, le meilleur boxeur que vous ne connaissez pas, à retrouver ce jeudi sur RMC Sport 1 https://t.co/sqtS8hd6lh-- RMC Sport (@RMCsport) 6 novembre 2019Oubaali a dû prendre des chemins de traverse avant de connaître sur le tard une consécration internationale chez les pros après une longue mais frustrante carrière amateur et deux énormes désillusions aux Jeux olympiques (2008 et 2012). Aujourd'hui, il n'a peur mais il devra faire étalage de toute sa science de la boxe pour se défaire d'Inoue (23 ans) devant son public.« Je suis capable de battre n'importe qui »Un défi de taille et un passage obligé pour asseoir encore un peu plus son statut de champion du monde. Le Nordiste est encore méconnu sur ses terres du fait de son exil forcé mais il rêve d'un championnat organisé en France ou au Maroc, dont il possède également la nationalité.Vainqueur de ses treize combats, son adversaire Takumi Inoue, petit frère de Naoya « Monster » Inoue, ...