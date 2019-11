Boxe : le noble art revient à Bercy 13 ans après

Quand il a envoyé l'Espagnol Rafael Lozano, celui-là même qu'il avait battu en finale olympique six ans plus tôt à Sydney, au tapis ce 2 décembre 2006, Brahim Asloum ne se doutait pas qu'il tournait une page de la boxe. Ce combat reste à ce jour, le dernier organisé dans ce qui était encore à l'époque, la plus grande salle de France, le Palais omnisports de Paris Bercy (POPB).Depuis son inauguration en 1984 et pendant les 22 années suivantes, la grande salle de l'est parisien a accueilli nombre de réunions de boxe, parfois les plus prestigieuses. Vous souvenez-vous par exemple du 18 octobre 1990 ? Ce jour-là, le combat de l'année ne se déroule pas à Las Vegas ou Atlantic-City dans un des casinos d'un milliardaire appelé Donald Trump. Bercy est le cadre d'un Championnat du monde des moyens IBF. Sous les yeux du champion Marvin Hagler, l'Américain Michael Nunn, la star des poids moyens de l'époque, affronte son compatriote Don Curry, « le Cobra ». Nunn - Curry en 1990 reste le combat royalLe combat fait la Une de « L'Équipe » du jour et Canal + déploie toute son antenne pour l'événement. Nunn s'impose par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise. Dans l'autre Championnat du monde de la soirée, le Français Fabrice Bénichou s'incline aux points contre Luis Mendoza pour la ceinture des Super-coqs.« Je garde en mémoire également, le duel entre Mahyar Monshipour et le Thaïlandais Yoddamrong en 2004. Je me souviens aussi du championnat WBA des légers entre Jean-Baptiste Mendy et Julien Lorcy en 1999. 20 ans après ce combat, je suis fier de ramener la boxe dans cette salle qui a bercé mon ...