Boxe : la nouvelle vie de l'Iranienne Sadaf Khadem

Il y a dix mois, son histoire faisait le tour du monde. Le 13 avril 2019, contre l'avis des autorités de son pays, Sadaf Khadem devenait la première Iranienne à disputer (et remporter) un combat de boxe officiel. C'était à Royan... où elle est désormais installée.Son coup d'éclat sacrilège en tenue non voilée rendait en effet impossible son retour à la maison. Loin des yeux mais près du cœur des siens (ses parents et ses deux sœurs) avec lesquels elle communique tous les jours. Après avoir été hébergée à Poitiers (Vienne) chez Mahyar Monshipour, le sextuple champion du monde à l'origine de sa venue, Sadaf, qui vient de fêter ses 24 ans, a trouvé refuge en Charente-Maritime l'été dernier.« Évidemment que c'était une folie de faire ce que j'ai fait, sourit-elle. Je n'avais pas envisagé la suite de cette façon. Je connais beaucoup de gens qui ont émigré et c'est dur pour tout le monde. J'ai choisi cette vie donc je me bats pour ça. » Se battre. Dans tous les sens du terme. Samedi dernier, dans le huis clos d'un gymnase local, la boxeuse du Royan Ocean Club (ROC), qui n'avait jamais mis les gants avant le printemps dernier, est montée pour la treizième fois sur le ring (dix victoires, un nul, deux défaites) !« Ici, j'ai trouvé une seconde famille »« Son meilleur combat et de loin », apprécie Monshipour, présent au pied du ring. « Il lui manque encore de la technique mais elle progresse à chaque sortie, souffle Franck Weus, le président du club, qui veille lui aussi sur elle. Et surtout, elle en veut ! »Tout le monde s'est mobilisé pour faciliter l'intégration de l'ancienne prof de fitness à Téhéran, qui bénéficie d'une carte de séjour. Sadaf a vécu un temps chez l'une de ses partenaires d'entraînement, puis chez l'adjoint municipal en charge... du logement, avant d'avoir son chez-soi. Le secrétaire du ROC lui a trouvé un emploi d'insertion comme maraîchère et elle ...