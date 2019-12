Boxe : l'atypique Andy Ruiz défie à nouveau Anthony Joshua

Six mois après le choc de sa victoire, le Mexicano-Américain espère conserver ses ceintures mondiales au terme de la revanche qui l'opposera, samedi, à l'ex-champion du monde britannique.

La réputation de boxeur invincible d'Anthony Joshua n'est plus qu'une lointaine chimère. Elle s'est évanouie sous les coups de boutoir, assénés le 1er juin sur le ring du Madison Square Garden, par le modeste challenger Andy Ruiz Junior. Terrassé dans la mythique salle new-yorkaise, le Britannique, champion du monde des poids lourds, abandonnait ses titres.

Six mois après cette surprise, le Mexicano-Américain tentera, samedi 7 décembre, de conserver ses toutes fraîches ceintures mondiales (IBF, WBA et WBO).

La revanche tant attendue prendra place à Diriyah, en banlieue de la capitale saoudienne, Riyad, dans un stade éphémère d'une capacité de 15 000 places sorti du désert spécialement pour l'occasion en seulement deux mois.

Un endroit inattendu, propice au storytelling, comme le surnom déjà donné au combat le prouve, « Clash on the dunes », et qui fait forcément penser au mythique « Rumble in the jungle », combat de 1974 à Kinshasa entre Mohamed Ali et George Foreman.

« Le superhéros qui ne devait pas perdre »

Avant de céder face à Ruiz, jusqu'alors invaincu en 22 combats professionnels, Joshua, 1 m 98 pour 113 kg de muscles, déroulait le fil d'une carrière sans accroc, l'ayant mené du titre olympique chez les amateurs au sommet de la catégorie reine. Sa déconvenue américaine n'en a été que plus spectaculaire.

« Ça a été un véritable tremblement de terre dans le monde de la boxe. Un petit gros comme ça [tout de même 1 m 88 pour 121,5 kg], que personne n'attendait mais qui était valeureux, a réussi à détrôner l'illustre champion olympique et champion du monde », raconte avec verve Julien Lorcy, ex-champion du monde des poids légers.

