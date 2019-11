Boxe : «J'ai le cœur qui fait boum-boum», assure Arsen Goulamirian

Arsen Goulamirian (32 ans) attend ce combat depuis un peu plus d'un an. Depuis sa victoire à Marseille fin octobre 2018 face à l'Australien Mark Flanagan par jet de l'éponge à la 9e reprise, le boxeur se prépare à défier un adversaire à sa taille. Ce vendredi devant les 15 000 personnes attendues à l'AccorHotels Arena, il affronte un autre Australien, Ken Watts.Dans quelles dispositions vous sentez-vous avant ce combat ?ARSEN GOULAMIRIAN. Je me sens très très bien. Je sors d'une préparation de 13 semaines très intense et j'ai très très hâte de remonter sur le ring. Cela fait un an que j'attends ce moment.Quel est l'enjeu de ce combat ?Il y a une ceinture mondiale en jeu. Pour la conserver, puisque je la détiens depuis un an, je dois me préparer mieux que mon adversaire. C'est ça la clé. C'est à moi de montrer que je suis le champion, surtout devant mon public.C'est plus dur de rester le champion que de le devenir ?Ce sont deux cas de figure différents. Défendre son titre est peut-être encore un peu plus dur car il faut confirmer et l'adversaire vous connaît. Il vient pour t'arracher la ceinture et il n'a rien à perdre alors que toi, tu as quelque chose à perdre : cette ceinture justement. C'est la deuxième fois que je me retrouve dans ce cas de figure.La pression est plus sur vous que sur votre adversaire ?La pression quand tu es boxeur, tu l'as tout le temps. Elle est encore un peu plus forte quand tu dois défendre ton bien. Pour la faire baisser, il n'y a qu'une solution : une bonne préparation pour se sentir en confiance. Tu sais quand elle est réussie que tu as fait le travail nécessaire.