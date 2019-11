Boxe : en 1949, le dernier round de Marcel Cerdan

Après 13 longues années d'absence, la boxe revient ce vendredi à Bercy en accueillant deux championnats du monde WBA. Sur le ring de l'AccorHotels Arena, en lourds légers, s'affronteront Arsen Goulamirian et l'Australien Kane Watts et en super-welters, Michel Soro sera face à Ce?dric Vitu.Il y a 70 ans, en 1949, la France perdait l'un de ses plus grands boxeurs français Marcel Cerdan dans un crash d'avion. L'appareil devait l'amener à New-York (Etats-Unis) jusque dans les bras de son amour Edith Piaf. « Cerdan, c'est 119 victoires sur 123 combats en 15 ans de carrière. Il reste le plus grand boxeur français de tous les temps, un de nos plus grands champions tout court », s'enthousiasme le journaliste Jean-Philippe Lustyk, auteur du « Grand livre de la boxe » (éditions Marabout, 35 euros).Au sommet de sa gloire à 33 ansIl est 18 heures ce 27 octobre 1949 à l'aéroport d'Orly. Edith et Philip Newton ne savent pas ce qu'ils font. Ce couple américain rentre de sa lune de miel en France, direction Manhattan. Dans le hall, un homme cherche une place sur le vol F-BAZN d'Air France vers New York qui décolle à 20h05. Tout est complet mais il veut rejoindre sans tarder sa belle aux Etats-Unis où l'attend aussi une revanche contre Jake LaMotta. Pas question de perdre des jours en bateau.La belle en question, c'est Édith Piaf et le voyageur pressé s'appelle Marcel Cerdan. A 33 ans, il est au sommet de sa gloire, après avoir été sacré champion du monde des poids moyens un an plus tôt. Certes, il a été battu en juin par LaMotta, mais il compte bien prendre sa revanche début décembre, au Madison Square Garden, contre le Raging Bull.Cerdan est accompagné de son manager Jo Longman et d'un ami, Paul Genser. Devant l'empressement du boxeur, les Newton lui échangent leur place pour prendre le vol suivant. Les autorités ne laissent pas le choix à une troisième passagère, Mme Erdmann, qui doit léguer son ...