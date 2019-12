Boxe : Arsen Goulamirian conserve sa ceinture mondiale des lourds-légers

Arsen Goulamirian est, pour le moment, le plus fort de sa catégorie, celle des lourds-légers. Un peu plus d'un mois après une première défense à Paris, le boxeur franco-arménien a de nouveau défendu avec succès sa ceinture mondiale WBA. Dans un Palais des sports de Marseille tout acquis à sa cause, là même où il avait triomphé pour la première fois il y a un peu plus d'un an, Goulamirian a mis du temps à entrer dans son combat. nulle roundIl est serré ce duel ! pic.twitter.com/SXtArQYaFB-- CANAL+ Boxe (@CanalplusBoxe) 28 décembre 2019Sans doute le précédent, disputé 43 jours plus tôt, était-il encore trop frais. En face surtout, son adversaire, le Moldave installé aux Etats-Unis Constantin Bejenaru, s'est montré plus costaud que prévu. Goulamirian a longtemps été en difficulté avant de reprendre un peu la mesure de son rival dans la sixième puis la septième reprise. Jamais, pourtant, le combat n'a été simple pour le Français, soutenu comme d'habitude par une forte communauté arménienne. Bejenaru ne s'est pas avoué vaincu avant longtemps. e round@arsenferoz réplique par 2 droites en fin de round https://t.co/L4zkzmVGk7 pic.twitter.com/Qd3PFteBE8-- CANAL+ Boxe (@CanalplusBoxe) 28 décembre 2019Au comptage des points, les deux hommes ont pris l'ascendant sur l'autre à tour de rôle, se rendant coup pour coup. Mais c'est le Moldave qui est toutefois allé le premier au tapis dans la neuvième reprise.Sur le moment, cela n'avait pas l'air bien grave. Mais Constantin Bejenaru était sans doute plus sonné qu'en apparence. Il n'est pas revenu sur le ring pour disputer la dixième des douze reprises permettant au Français de conserver sa ceinture mondiale, une fois de plus : « Cela a été un rude combat. Je n'ai pas réussi à frapper comme je le voulais, je n'étais pas l'aise. J'étais fatigué après mon dernier combat mais l'essentiel, c'est la victoire », a confié le vainqueur ...