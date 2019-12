Boxe : Anthony Joshua redevient le boss

Le Britannique Anthony Joshua a pris sa revanche sur l'Américain Andy Ruiz ce samedi à Diriya (Arabie Saoudite) et récupéré ses titres mondiaux IBF, WBA et WBO des lourds en s'imposant aux points.Joshua (30 ans, 23 victoires, 1 défaite, 21 KO) avait perdu ses ceintures à la surprise générale le 1er juin au Madison Square Garden de New York face à Ruiz en étant mis KO au 7e round, subissant la première défaite de sa carrière.Programmé comme une revanche sulfureuse, le combat s'est transformé en une grosse partie d'échecs. Comme le Britannique l'avait annoncé : « Je ne suis pas là pour le show, je suis là pour gagner », indiquait Joshua, qui a mis sa déroute contre Ruiz sur le compte d'un « manque d'expérience ».En juin, le Britannique Joshua était tombé de très haut, mis KO à la 7e reprise par l'Américano-Mexicain, outsider mésestimé de tous et moqué pour son embonpoint. Si cette surprise hors-norme avait pour théâtre un temple du sport mondial, le Madison Square Garden de New York, les deux boxeurs se sont retrouvés cette fois à Diriyah, en Arabie saoudite, dans une arène de 15.000 places qui a été spécialement construite dans la banlieue de Riyad.Pour le grand Britannique (1,98 m) de 30 ans, l'enjeu ne pouvait pas être plus élevé puisqu'en cas de défaite dans ce combat baptisé le « clash des dunes », il aurait probablement vu les sommets s'éloigner.Pour faire face au profil de Ruiz moins grand (1,88 m) et très vif de ses bras, Joshua s'est entraîné contre des boxeurs aux caractéristiques similaires.Pour plus de mobilité sur le ring, le Britannique a également perdu du poids : « Je pèse peut-être moins de 17 stones (environ 108 kilos) », contre 112,4 kg en juin.À la pesée, les deux hommes accusaient 20 kilos d'écart, en faveur de Ruiz (128,36 contre 107,5).À défaut d'avoir gagné avec panache, Anthony Joshua savourait son succès : « J'ai essayé de faire honneur à la ...