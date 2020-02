Boxe anglaise : Wilder vs Fury II, le combat du siècle

Dans le monde de la boxe anglaise (où seuls les poings sont autorisés), la catégorie des poids lourds (qui se situe très exactement au-dessus de 200 livres, soit 90,719 kg) pourrait presque être considérée comme un sport à part entière. Celle qui nous offre ces boxeurs taillés dans un bois dur comme du chêne et précieux comme de l'acajou, dans des combats devenus mythiques au fil du temps. Dans ce panthéon figure en bonne place Jack Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano, Mohamed Ali, Joe Frazier, George Foreman ou encore Mike Tyson? La liste n'est pas exhaustive.Samedi soir à Las Vegas, deux membres de cette lignée solaire vont s'affronter sur le ring du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Au marché noir, les places sont labellisées « poids lourds » elles aussi, se négociant au-dessus de 10 000 euros. Et pour cause, l'Américain Deontay Wilder (34 ans), champion du monde en titre WBC, retrouve son challenger, l'Anglais Tyson Fury (31 ans). Quatorze mois plus tôt, ils avaient combattu une première fois à Los Angeles. Les deux titans s'étaient quittés sur un match nul ; les trois juges n'étaient pas capables de dire qui de l'un ou de l'autre des pugilistes l'avait emporté. Enfin? « Lorsqu'un champion du monde en titre fait un match nul, c'est comme s'il avait perdu », glisse Fabrice Tiozzo, qui va commenter le match pour Canal+, seule chaîne à diffuser la rencontre (aux alentours de 5 heures du matin en France).The Gipsy King vs The...