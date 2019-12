Boxe : à Marseille, Goulamirian remet déjà sa ceinture mondiale en jeu

Il ne perd pas de temps. En novembre, il était sur le ring à Paris pour battre par KO à la quatrième reprise l'Australien Kane Watts et défendre une première fois sa ceinture mondiale WBA des lourds légers (- 90,718 kg). Un peu plus d'un mois plus tard, Arsen Goulamirian remonte déjà entre les cordes. Il s'attaque cette fois au Grand Dôme de Marseille au Moldave Constantin Bejenaru, qui porte les couleurs des Etats-Unis, invaincu et huitième au classement mondial (14 victoires) de la catégorie (en direct sur Canal + aux alentours de 22h30). Grande soirée @UniventBoxing au Palais des Sports de Marseille samedi 28 décembre à partir de 20H45 en direct sur @canalplus En d'orgue, le choc @arsenferoz / Constantin Bejenaru, championnat du Monde WBA des Lourds Légers pic.twitter.com/UuDGKJU6Gb-- CANAL+ Boxe (@CanalplusBoxe) 21 décembre 2019« Ce combat est l'occasion de bien terminer cette année difficile en revenant à Marseille, devant mon public. Constantin Bejenaru est un boxeur que je connais depuis longtemps. Il est vaillant, rapide de bras et il aime aller à la guerre. Je sais à quoi m'attendre », confie le boxeur d'origine arménienne avant le combat.Rattraper le temps perduDès la fin de son assaut à l'AccorHotels Arena face à l'Australien Watts, Arsen Goulamirian est reparti s'entraîner dans ses montagnes californiennes. S'il parle d'une année 2019 difficile, c'est parce qu'il n'a pas eu l'occasion de beaucoup boxer. Détenteur de la ceinture mondiale depuis octobre 2018, Goulamirian n'a pas pu la défendre pendant des mois. Tous ses adversaires se sont défilés au fur et à mesure jusqu'à Watts en novembre.Le garçon a donc faim et veut désormais distribuer les coups : « Défendre son titre est peut-être encore un peu plus dur car il faut confirmer et l'adversaire vous connaît. Il vient pour t'arracher la ceinture et il n'a rien à perdre » nous disait-il il y a quelques jours. Rattraper le ...