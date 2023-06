Bowen, à rendre marteau

Buteur dans les derniers instants de cette finale de Ligue Europa Conférence, Jarrod Bowen a de nouveau endossé le costume de héros et fait chavirer les supporters de West Ham.

Soudain, à la 90 e minute de cette finale de Ligue Europa Conférence, le temps a donné l’impression de s’arrêter à l’Eden Arena de Prague. Une passe au timing parfait de Lucas Paquetá, 20 000 supporters qui retiennent leur respiration et un homme qui échappe à cette anomalie dans l’espace-temps : Jarrod Bowen, qui file à l’anglaise dans le dos de la défense de la Fiorentina, résiste au retour de cette dernière et ajuste Pietro Terracciano, le gardien adverse. Le ballon vient caresser les filets, les fans des Hammers relâchent toute la pression engendrée (et celle restant dans leurs gobelets) et exultent à l’unisson. 58 ans après la victoire en Coupe des coupes, West Ham s’adjuge un second trophée européen, le tout après une saison très compliquée en Premier League (14 e ) et verra la la C3 l’an prochain. Un succès qui vient mettre en lumière, une fois de plus, le talent de Bowen, chouchou du public.

Jarrod le caméléon

Dans un match où la Fiorentina aura montré plus de contenu dans le jeu, West Ham a finalement pu compter sur un brin de réussite et sur le talent offensif de Paquetá et Bowen pour s’imposer. Ce qui est tout sauf une surprise, notamment pour l’international anglais (quatre sélections), qui réalise la plus grande performance de sa carrière à 26 ans en remportant son premier trophée européen. « Bien sûr, je rêvais de marquer, a-t-il avoué juste après le coup de sifflet final . Mais inscrire le but vainqueur, dans les derniers instants et devant les supporters… J’ai cru que j’allais pleurer. Je suis juste heureux, on avait un rêve ce soir. On n’a pas fait une très bonne saison, moi y compris, mais ce qu’on a fait ce soir… Je suis aux anges » . Un but qui récompense une campagne européenne exceptionnelle des Hammers (13 matchs, 11 victoires et 2 nuls) où Bowen a joué un rôle crucial (5 pions, troisième meilleur buteur ex-aequo de la compétition à une unité de Marcus Rashford et Victor Boniface, ainsi que trois passes décisives).…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com