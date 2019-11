Bouteille à la mer échouée dans les Landes après 9 ans de voyage : les destinataires racontent

« Vous êtes beaucoup plus informés que nous, parce que nous, nous n'avions pas de nouvelles. » L'habitante des Landes qui nous répond au téléphone ce mardi est « surprise » par notre prise de contact. Il y a près d'un mois, elle a, conjointement avec son mari et son fils aîné, répondu par courrier à un jeune habitant de la côte est des Etats-Unis qui, voilà neuf ans, avait jeté une bouteille à la mer parvenue miraculeusement jusqu'à eux le 10 octobre dernier. « Nous n'avions pas de réponse de ce jeune qui doit maintenant avoir 19 ans. »Quand on lui dit que le jeune Max a raconté le périple de sa bouteille sur les réseaux sociaux, que son tweet a été partagé plus de 130 000 fois, que des médias comme CNN ou The Guardian ont relayé l'histoire, la dame de 72 ans est incrédule : « Eh bien, dites donc ! Je vais dire à mon fils d'aller voir sur Facebook, moi je n'aime pas trop ça. »Bien qu'épatés par l'engouement médiatique pour l'histoire, les retraités des Landes tiennent à leur tranquillité. Heureusement, le jeune Américain a pris soin de masquer leurs coordonnées sur les photos qu'il a diffusées. Mais le couple ne devrait pas rester sans nouvelle : sur CNN, Max Vredenburgh a fait savoir qu'il répondrait directement à ses correspondants français.« Le message de cet enfant nous a fait rire »Notre interlocutrice raconte que son mari, âgé de 73 ans, va marcher tous les jours au bord de la mer, à Contis. « Il se ressource. Il contrôle l'état de la mer et quand elle n'est pas bonne pour la pêche, il marche le long du littoral sur plusieurs kilomètres. C'est comme cela qu'il a vu la bouteille. Il était tout content de trouver une bouteille avec un message à l'intérieur. » On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. ...