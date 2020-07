Bousculé à Grenade, le Real Madrid s'impose grâce à ses Français Ferland Mendy et Karim Benzema

Bousculé sur la pelouse de Grenade malgré une avance précoce, le Real Madrid s'en est sorti grâce aux réalisations de ses Français Ferland Mendy et Karim Benzema. Sans oublier son réalisme, comme d'habitude.

Grenade 1-2 Real Madrid

2-0, au petit trot

Encore un peu, et le Real Madrid jouera bientôt en bleu. Non pas parce que le blanc ne lui va pas ou qu'il trempe déjà ses pieds dans la mer, mais plutôt en raison de ses hommes en forme. Car en ce moment, personne ne peut le nier : les deux mobylettes du leader de la Liga sont français, ils se prénomment Ferland Mendy et Karim Benzema. Pour le confirmer, le binôme né dans l'Hexagone a plié la rencontre contre Grenade comptant pour la 36journée en marquant de manière précoce. Le latéral a d'abord joliment ouvert le score à la dixième minute dans un angle fermé pour une sublime première réalisation avec la, avant que son partenaire évoluant aux avant-postes ne l'imite une poignée de secondes plus tard d'un enchaînement crochet/enroulé. Lancés par ce fabuleux duo, les visiteurs se sont donc imposés (pas si facilement) et reprennent quatre points d'avance sur le trône devant Barcelone à deux parties de la fin de la compétition.Un gros quart d'heure, donc. Tel est le temps qu'il faut à Mendy pour dépuceler le tableau d'affichage - de belle manière, s'il vous plaît -, et à Benzema pour breaker. En face, Grenade n'a rien à espérer ou à craindre d'un classement où il chille en dixième position même s'il peut rêver d'une qualification en coupe d'Europe. Dans ces conditions, et sachant que ce Real hyper réaliste se bat pour le titre, comment envisager autre chose qu'un succès des