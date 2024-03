Bousculade mortelle en 2021 en Israël: une commission d'enquête étrille Netanyahu

Benjamin Netanyahu sur le site du Mont Meron, où 45 pèlerins juifs avaient péri dans une bousculade, le 30 avril 2021 ( POOL / Ronen ZVULUN )

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu porte une "responsabilité personnelle" dans le drame du Mont Meron en avril 2021, où 45 pèlerins juifs avaient péri dans une bousculade, selon le rapport très sévère d'une commission d'enquête publié mercredi.

"Nous sommes arrivés à la conclusion que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a une responsabilité personnelle" dans cette tragédie, écrit la commission, pour qui "le désastre aurait pu être évité".

Le Premier ministre "savait ou aurait dû savoir que le site (...) avait été mal entretenu pendant des années" et pouvait représenter "un risque pour les nombreux participants" au pèlerinage qui s'y tient chaque année pour marquer la fête juive de Lag Baomer, selon le rapport.

Des juifs orthodoxes réunis au Mont Meron, dans le nord d'Israël, sur le site d'une bousculade dans laquelle 45 pèlerins ont été tués, le 30 avril 2021 ( AFP / JACK GUEZ )

Benjamin Netanyahu a, avec ses services, "la responsabilité d'identifier des problèmes pouvant représenter "un risque pour des vies humaines", et n'a "pas agi comme on peut l'attendre d'un Premier ministre pour corriger cet état de fait", dit encore la commission d'enquête.

Le rapport, très critique, fustige "un manque de gouvernance" et "une culture de fuite devant les responsabilités" au sein de l'exécutif.

Le pèlerinage au Mont Meron, dans le nord d'Israël, réunit chaque année des dizaines de milliers de juifs orthodoxes autour du tombeau présumé du rabbin Simon Bar Yochaï, un talmudiste réputé du IIe siècle de l'ère chrétienne.

Le 30 avril 2021, une cohue géante dans la section réservée aux hommes avait provoqué la mort de 45 pèlerins, dont au moins 16 enfants.

- Mises en garde -

Des juifs orthodoxes se rassemblent au Mont Meron, dans le nord d'Israël, le 30 avril 2021, après une bousculade dans laquelle 45 pèlerins ont été tués ( AFP / JACK GUEZ )

Chargé de superviser le fonctionnement des institutions publiques, le bureau du contrôleur d'Etat avait à deux reprises, en 2008 et 2011, mis en garde sur les déficiences de l'équipement du site. M. Netanyahu était revenu au pouvoir en 2009 jusqu'en 2021, après un premier mandat de 1996 à 1999. Il est de nouveau Premier ministre depuis décembre 2022.

Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a estimé que M. Netanyahu aurait dû démissionner dès le lendemain du drame. "Si Netanyahu est toujours Premier ministre, le prochain désastre n'est qu'une question de temps", a écrit M. Lapid sur X.

Le rapport de la commission a également mis en cause l'ancien ministre de la Sécurité intérieure et actuel président de la Knesset (Parlement) Amir Ohana, et recommandé que le chef de la police Yaakov Shabtai soit démis de ses fonctions.

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett, qui avait succédé à Netanyahu en juin 2021, avait promis de mettre sur pied cette commission d'enquête, refusée par son prédécesseur.

Hommage aux victimes de la bousculade du Mont Meron, dans la vieille ville de Jérusalem le 2 mai 2021 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

Le rapport tombe mal pour Benjamin Netanyahu, qui a fait l'objet de vives critiques en Israël pour ne pas avoir anticipé l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, qui a fait quelque 1.160 morts israéliens, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basés sur des chiffres officiels, et provoqué un traumatisme majeur dans le pays.

Les critiques ont été mises en sourdine avec la guerre menée en représailles à Gaza, où Israël a juré d'anéantir le Hamas, mais n'ont pas été éteintes.

Plus de 30.700 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées depuis le début de la guerre dans le territoire palestinien, selon le ministère de la Santé du Hamas.