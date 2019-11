Bousculade mortelle au concert de Soolking en Algérie : prison ferme pour des organisateurs

Le 22 août, cinq jeunes garçons et filles âgés de 13 à 22 ans avaient péri et plus de 80 personnes avaient été blessées dans une bousculade à l'entrée du concert du rappeur-star algérien Soolking. La justice algérienne a condamné ce jeudi à deux et trois mois de prison ferme trois responsables de l'organisation de ce concert au stade du quartier populaire de Belouizdad (ex-Belcourt) à Alger.Samy Benchikh, ex-directeur général de l'Office national des droits d'auteurs (Onda) - organisme public chargé par le ministère de la Culture d'organiser le concert - a été condamné à six mois de prison, dont trois avec sursis, a indiqué une source judiciaire à l'AFP.Condamnés pour négligenceLe dirigeant d'une entreprise chargée d'émettre les billets et de fournir les machines de validation à l'entrée du stade, ainsi que celui d'une société en charge de la sécurité de l'intérieur du stade, ont écopé de six mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis.Tous trois ont été condamnés pour « négligence », le tribunal les ayant relaxés du chef d' « homicide involontaire », d'après cette source. Leurs coprévenus, 11 agents de sécurité, ont été relaxés.Lors du procès, le 21 novembre, le Parquet avait requis trois ans de prison ferme contre les trois condamnés et deux ans contre leurs coprévenus. Aucun responsable de la police ne figurait sur les bancs des prévenus ou des témoins.Le drame avait contraint la ministre de la Culture Meriem Merdaci à la démission. M. Benchikh avait été limogé, ainsi qu'Abdelkader Kara Bouhadba, chef de la police nationale chargée de la sécurité à l'extérieur du stade.Le choix du stade avait été critiquéSoolking, 29 ans, de son vrai nom Abderraouf Derradji, qui vit en France depuis 2014, était absent au procès. En mars 2019, il avait dédié une chanson, « La Liberté », au mouvement inédit de contestation du régime né en février. La chanson est ...