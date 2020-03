Bourse : quelle sécurité pour vos trackers en temps de crise ?

Les trackers ou ETF réplique la performance d'un indice boursier. (© Abodestock)

Ces fonds d'investissement cotés en Bourse sont prisés pour leurs faibles frais de gestion et leur cotation tout au long de la journée. Mais avec le coronavirus et la chute du prix du pétrole, mieux vaut s'en tenir aux produits investis sur des indices représentatifs de grandes valeurs des pays développés, des produits aux encours importants et sur lesquels il y a de nombreux animateurs de marché.

Quelle résistance pour vos trackers, ces fonds indiciels cotés qui «traquent» des indices aussi dits ETF (exchange traded fund), dans un marché en chute de 40% en quatre semaines entre son plus haut et son plus bas de l'année ?

Le lundi 9 mars, la pire journée pour les marchés depuis 2008, les marchés actions américains ont déclenché le «coupe-circuit» de 7 % dans les 4 minutes après l'ouverture de marché avant de finir la journée en baisse de 7,6%. Puis, le lundi 16 mars 2020, le Dow Jones perdait 12,93% et le CAC 40, 12%. Jamais le CAC 40 n'avait subi une baisse quotidienne aussi forte !

Pour mémoire, le 24 juin 2016, au lendemain du référendum sur le Brexit, l'indice phare de la Bourse de Paris avait cédé 8,04%, durant les attentats du 11 septembre 2001 moins 7,28%, et au cœur de la crise financière, le 6 octobre 2008, moins 9,04%.

Des suspensions de cotation

De fait, le confinement sanitaire n'était pas encore officialisé en France que déjà des décalages de cours ou des suspensions de cotation se sont multipliés. Notamment sur des trackers répliquant des indices d'obligations d'entreprises américaines à haut rendement, entraînés par le fond à cause de leur exposition au pétrole de schiste.

Mais des interruptions de marché, il y en a eu d'autres. «La fermeture de la bourse grecque en juillet 2015, ayant entraîné la suspension d'ETF