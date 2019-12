So Foot • 14/12/2019 à 18:16

Bournemouth glace Chelsea, Leicester cale contre Norwich

Sale après-midi pour les outsiders derrière Liverpool : en glissant à domicile contre Bournemouth (0-1), Chelsea a encore confirmé sa petite forme et de son côté, Leicester a vu sa belle série s'arrêter face à Norwich (1-1).

Burnley 1-0 Newcastle

Chelsea 0-1 Bournemouth

Si Chris Wood n'aura jamais les stats d'un Sadio Mané, il y a un domaine dans lequel le Néo-Zélandais surclasse le Sénégalais et tous les autres joueurs du Royaume : les airs. Face à Newcastle, celui qui a fêté ses 28 ans il y a deux semaines plante un nouveau coup de casque au coeur de la mêlée - son dixième sur les deux dernières saisons - et débloque la situation en faveur des. Suffisant, dans ce match du ventre mou.Château-Nouveau sans Allan Saint-Maximin, c'est pas joli joli.Ce n'est pas très esthétique, c'est un geste assez inédit mais c'est diablement efficace et habile : en réussissant son lob/retourné