Bourgogne, trois départements en vigilance rouge aux crues

Deux personnes discutent dans une rue inondée de Montbard, dans la Côte d'Or, le 1er avril 2024 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Trois départements de Bourgogne sont en vigilance rouge aux crues mardi, après une brusque montée des eaux qui, par endroits, atteignent des niveaux exceptionnels, forçant les autorités à multiplier les appels à la prudence.

La rivière Armaçon, qui traverse l'Yonne et la Côte-d'Or, a commencé à déborder lundi, entraînant des évacuations, des coupures de routes et faisant craindre de nombreux dégâts matériels dans les deux départements.

En parallèle, "une crue majeure" sur la rivière Arroux, en Saône-et-Loire, a fait basculer lundi soir ce département dans le rouge.

En Côte-d'Or, "il y a eu une centaine d'interventions de la part des sapeurs-pompiers (...) et une petite centaine de gens ont été mis à l'abri" en cette fin de week-end pascal, a indiqué le préfet Franck Robine sur France Bleu Bourgogne.

La commune de Montbard inondée, le 1er avril 2024 dans la Côte d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

A Montbard, une commune de 5.000 habitants, certaines rues ont disparu sous les flots, a constaté un photographe de l'AFP. L'eau y est montée jusqu'à 4,09 mètres, un niveau inégalé depuis les 3,87 mètres enregistrés en mai 2013, avant d'entamer une décrue, selon le site de Vigicrues.

L'onde de la crue se déplace désormais vers l'aval de la rivière Armançon, soit vers l'Yonne, où des "débordements exceptionnels" sont attendus notamment à Tronchoy, un bourg d'environ 120 habitants, selon Vigicrues.

- Bus, électricité -

Vers Auxerre, le bassin de la rivière Serein est également en vigilance orange, avec une onde de crue qui devrait atteindre la commune de Chablis, célèbre pour son vin, "en fin de journée mardi", a fait savoir la préfecture de l'Yonne.

Les transports scolaires seront affectés, en étant soit suspendus, soit déviés.

Près de 300 foyers sont déjà concernés par des coupures d'électricité préventives, qui pourraient être étendues en fonction de l'évolution de la situation, selon la préfecture.

Un tracteur pris dans les eaux à Velars-sur-Ouche, dans la Côte d'Or, le 1er avril 2024 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Si la décrue de l'Armaçon est entamée en Côte d'Or, le département n'est pas tiré d'affaire: les eaux continuent de monter dans le secteur de la rivière Ouche, un affluent de la Saône qui borde Dijon.

"Le service de prévision des crues prévoit des niveaux pouvant atteindre 3 à 3,2 mètres à la station de Plombières-lès-Dijon jusqu’au début de la nuit de mardi à mercredi", selon la préfecture qui a mis en place une cellule de crise.

- Dégâts à évaluer -

L'Indre-et-Loire, en vigilance rouge depuis samedi, est en revanche repassé en orange lundi après-midi.

Dans l'ensemble du département, 562 personnes ont été évacuées ce week-end. Toutes ont été appelées à rentrer chez elles. "Il reste désormais à évaluer les dégâts", a indiqué le sous-préfet Guillaume Saint-Cricq, lors d'une conférence de presse.

Champ de peupliers inondé à Chinon, en Indre-et-Loire, le 1er avril 2024 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

"On a été surpris par l'intensité du phénomène. On ne s’y attendait pas. (...) C’est arrivé très vite", a-t-il reconnu, saluant "la forte résilience des habitants" qui "ont l'habitude de vivre avec le fleuve et les rivières.

Outre les humains, "on a évacué des animaux, des taureaux, des chevaux et des vaches, un parc animalier", a indiqué le sous-préfet.

En Haute-Vienne, les recherches d'un kayakiste porté disparu depuis samedi après-midi devraient reprendre mardi matin. Plusieurs témoins l'avaient aperçu "en difficulté" sur la Vienne en crue à Aixe-sur-Vienne, à dix kilomètres à l'ouest de Limoges.

D'autres départements restent en vigilance orange, dont le Gard, où la préfecture a annoncé la fermeture à la circulation de 17 ponts submersibles et passages à guet, ainsi que de nombreux ponts submersibles communaux.

Mi-mars, huit personnes ont péri dans les intempéries liées à la tempête Monica qui avaient frappé le sud-est de la France.